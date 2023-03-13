Аріель повертається: з'явився дубльований трейлер фільму від Disney "Русалонька"

У Мережі з'явився дубльований трейлер фільму від Disney "Русалонька". Режисером фентезі виступив Роб Маршалл, а композиторами - Лін-Мануель Міранда та Алан Менкен.

Фото The Walt Disney Studios

"Русалонька" – це історія про вродливу русалку Аріель, яку зіграла Голлі Бейлі. Наймолодша і найзухваліша з доньок короля Тритона, Аріель прагне дізнатись більше про світ над водою. Під час однієї з подорожей на поверхню вона закохується у принца Еріка.

Фото The Walt Disney Studios

Фото The Walt Disney Studios

Хоча русалкам заборонено спілкуватись із людьми, Аріель має йти за покликом серця. Тож вона укладає угоду зі злою морською відьмою, Урсулою, яка дає Аріель шанс з’ясувати, яке воно, життя на землі. Але це ставить під загрозу її власне життя та батькову корону.

Фото The Walt Disney Studios

Фото The Walt Disney Studios

Фото The Walt Disney Studios

В український прокат "Русалонька" вийде 25 травня.

Нагадаємо, Голлі Бейлі на премії "Оскар" сяяла у блакитній фатиновій сукні від Dolce & Gabbana з напівпрозорим корсетом. Лук вона доповнила елегантними прикрасами De Beers.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

А на післяоскарівській вечірці Vanity Fair акторка постала в ефектній сукні кольору металік із сексуальним декольте і високим розрізом. Взула вона туфлі в тон.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

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