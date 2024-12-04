Аристократка вийшла у світ: леді Вікторія Герві сяяла на вечірках у Лондоні в дивних луках

Попри те, що мешкає вона у Лос-Анджелесі, всі заходи відвідала у Лондоні.

Грудень тільки розпочався, а у британської аристократки – 48-річної леді Вікторії Герві – розписано кожну секунду. Жінка за останні кілька днів відвідала безліч світських заходів, де демонструвала різні гламурні образи.

Вбрання жінки зазвичай привертають особливу увагу через те, що вони не дуже вдалі, погано сидять або надмірно зухвалі, наприклад, з глибоким декольте або прозорі.

Перший образ, який продемонструвала Вікторія цього місяця, був із "голим" ефектом. Жінка одягла гламурну сукню з рожевою аплікацією на прем'єру мюзиклу "Диявол носить Prada" у Лондоні. Вбрання було тілесного кольору, з сітчастими частинами та квітковою аплікацією лелітками. Носила сукню вона на голе тіло, що було дуже помітно, адже сукня просвічувалася.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Друге вбрання Вікторії було вже костюмом. Вона одягла блузу з довгими рукавами, високою горловиною та довгим шлейфом. Живіт у аристократки був оголений. Носила її вона з широкими і довгими штанами, а також досить дивним капелюшком з вишивкою. У цьому луку вона прийшла на вручення премії Fashion Awards 2024.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Третє вбрання було скромнішим. Леді Вікторія одягла чорну мінісукню з лелітками та розкльошеними рукавами, яку прикрашали ґудзики у вигляді сердець. Носила вбрання вона з чорними ботильйонами, які мали вже неабияк поношений вигляд. У цьому луку вона прийшла на різдвяний обід у готелі Londoner.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Вікторія була досить відомою у двохтисячних, коли працювала моделлю. Проте найбільше про неї говорили, коли вона недовго зустрічалася з принцом Ендрю – одним із синів королеви Єлизавети II. Також Вікторія відома своїми не дуже вдалими висловлюваннями, одне з яких викликало справжній скандал: "Як погано бути бездомним взимку. Їм слід вирушити кудись у тепле місце, наприклад, на Кариби, де вони можуть їсти свіжу рибу цілий день", — сказала вона 2003 року.

Читайте також:

Образи леді Вікторії Герві (14 фото)