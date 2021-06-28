Арнольд Шварценеггер виїхав на велопрогулянку з коханою

73-річний "залізний Арні" знову виїхав на своєму коні покататися містом. Компанію йому склала кохана Гізер Мілліган.

Якщо ви раптом не знали, після розлучення 2011 року зі своєю ексдружиною Марією Шрайвер, матір'ю чотирьох дітей Шварценеггера, 2013-го він захопився фізіотерапевткою Гізер Мілліган. Різниця у віці в 28 років не стала на шляху до стосунків пари.

Днями Гізер вперше за довгий час зазнімкували на прогулянці разом з Арнольдом Шварценеггером. Актор, як відомо, обожнює кататися на своєму велосипеді і часто компанію йому складають його дорослі діти. Але не цього разу.

Арнольд Шварценеггер і Гізер Мілліган / Getty Images

Арні і Гізер заскочили на велосипедах в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Вони неспішно їхали вулицею, одягнені в спортивні куртки, велосипедні шорти і сонцезахисні окуляри. Та мали дуже гармонійний вигляд.

Нагадаємо, шлюб Шварценеггера зі Шрайвер розпався через його зради. Актор протягом декількох років зраджував дружині з хатньою робітницею Мідлред Баена, від якої у нього народився позашлюбний син Джозеф. Зі своєю новою пасією стосунки Арні підтвердив 2015 року.

Арнольд Шварцнегер / Getty Images

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