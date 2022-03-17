Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян, у якому розповів правду про війну в Україні

Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян, у якому розповів правду про війну в Україні

Голлівудський актор, культурист та колишній губернатор Каліфорнії записав відеозвернення до росіян.

У відео Арнольд Шварценеггер вирішив розповісти, що насправді відбувається в Україні і як влада Кремля бреше своєму народові, сіє пропаганду та вбиває невинних людей.

"Ваш уряд вам каже, що це війна з метою денацифікації України. Денацифікації України? Це неправда. Україна – країна з президентом єврейського походження, у батька якого трьох братів убили нацисти. Україна не розпочинала цю війну. Її розпочали не націоналісти та не нацисти. Війну розпочали влада в Кремлі", — говорить у своєму зверненні Шварценеггер.

Також у своєму зверненні Арнольд розповів, що коли йому було 14 років, у нього з'явився кумир – Юрій Петрович Власов – радянський важкоатлет. Проте у своєму відео Шварценеггер забув уточнити, що Власов за походженням був українцем і народився у Макіївці, яку нещадно зараз бомбить Росія.

Нагадаємо, що раніше 74-річний Шварценеггер уже висловлював свою підтримку нашій країні. Актор написав повідомлення, у якому заявив, що він "на боці народу України".

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