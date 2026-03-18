- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 472
- Час на прочитання
- 1 хв
Арнольд Шварценеггер відпочив на гірськолижному курорті зі своїми дітьми та колишньою дружиною
У Мережі з’явилися фото з відпочинку зіркового сімейства.
36-річна Кетрін Шварценеггер — старша донька Арнольда Шварценеггера — опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку в компанії своїх батьків, чоловіка, братів і сестри.
Дівчина позувала в яскравому червоному комбінезоні та кепці. «Сімейний лижний клуб», — підписала вона фото.
На одному з фото Кетрін зазнімкована зі своїм чоловіком — 46-річним актором Крісом Праттом, за якого вона вийшла заміж 2019 року. Зараз пара виховує вже трьох спільних дітей і сина від першого шлюбу Кріса.
А також із батьком Арнольдом і братами Патріком і Крістофером, а також сестрою Крістіною.
На фото потрапила й Марія Шрайвер — колишня дружина Арнольда Шварценеггера та мати його дітей. Вони були одружені з 1986 до 2011 року (хоча їхнє розлучення остаточно оформили тільки 2021 року). Причина їхнього розставання — зрада бодібілдера. Виявилося, що актор мав роман і позашлюбну дитину з їхньою хатньою робітницею з Мексики.
