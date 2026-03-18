Арнольд Шварценеггер відпочив на гірськолижному курорті зі своїми дітьми та колишньою дружиною

У Мережі з’явилися фото з відпочинку зіркового сімейства.

Юлія Кудринська
Арнольд Шварценеггер із сином

36-річна Кетрін Шварценеггер — старша донька Арнольда Шварценеггера — опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку в компанії своїх батьків, чоловіка, братів і сестри.

Дівчина позувала в яскравому червоному комбінезоні та кепці. «Сімейний лижний клуб», — підписала вона фото.

Кетрін Шварценеггер

На одному з фото Кетрін зазнімкована зі своїм чоловіком — 46-річним актором Крісом Праттом, за якого вона вийшла заміж 2019 року. Зараз пара виховує вже трьох спільних дітей і сина від першого шлюбу Кріса.

Кетрін Шварценеггер із чоловіком Крісом Праттом

А також із батьком Арнольдом і братами Патріком і Крістофером, а також сестрою Крістіною.

Кетрін Шварценеггер із братами та сестрою

На фото потрапила й Марія Шрайвер — колишня дружина Арнольда Шварценеггера та мати його дітей. Вони були одружені з 1986 до 2011 року (хоча їхнє розлучення остаточно оформили тільки 2021 року). Причина їхнього розставання — зрада бодібілдера. Виявилося, що актор мав роман і позашлюбну дитину з їхньою хатньою робітницею з Мексики.

Марія Шрайвер

Арнольд Шварценеггер із сином

Кетрін Шварценеггер

Кетрін Шварценеггер

Раніше, нагадаємо, Кетрін Шварценеггер у чорному костюмі з величезними ліліями прийшла підтримати чоловіка-актора на прем’єрі фільму з його участю.

