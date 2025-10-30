Артем Пивоваров

Артем Пивоваров із оркестром дасть шість великих концертів у Палаці спорту — 7, 8, 9, 12, 14 і 15 листопада.

Артист представить унікальне масштабне шоу з якісною музикою, спецефектами, неймовірною атмосферою та потужною енергетикою. Артем у супроводі оркестру виконає всіма улюблені хіти, а також пісні з нового альбому «Твої вірші, мої ноти PT.2».

Глядачі почують наживо: «Думи», «Міраж», «Барабан», «Там у тополі», «Дежавю», «Маніфест» та інші треки.

Ці концерти мають благодійну мету — зібрані кошти команда Пивоварова передасть Збройним Силам України.

Пивоваров зіграв понад 300 благодійних концертів в Європі, зокрема в Україні, США і Канаді. Співак продовжує популяризувати українську культуру у всьому світі.

«Метою цього шоу є не лише духовна підтримка українців і допомога ЗСУ, що є головним пріоритетом для Пивоварова. Це також можливість вкотре продемонструвати, що в Україні можливо створювати концертні шоу світового рівня», — зазначила команда артиста.

Нагадаємо, Артем Пивоваров минулоріч презентував феєричне високотехнологічне шоу у Палаці спорту, зібравши три солдаути поспіль.