Артистка ALISA у гарних сукнях-вишиванках постала у кліпі на пісню про вроду українок

Молода українська артистка ALISA до свого 20-річчя випустила нову пісню під назвою "Очі дівочі", яку присвятила вроді кожної українки, яка водночас надихає та збиває з ніг.

Вже традиційно для артистки у звучанні пісні поєдналися народні мотиви та сучасний грув.

"Пісня "Очі дівочі" про неймовірну красу українських дівчат. Про неземні очі, які закохують та вражають з першого погляду. Коли я писала цю пісню, у мене в голові був образ української дівчини, який хотілось передати словами, вокалом і музикою. Тої, задля якої наші чоловіки здобувають найцінніші перемоги", - сказала ALISA.

На створення синглу співачку надихнули слова народної пісні "Чорні брови, карі очі".

"Я хочу якомога більше звертати увагу слухачів на українську етнічність, наше коріння. В нас неперевершені народні пісні, таких немає в усьому світі. Дуже важливо вшановувати пам’ять українського народного стилю і нести його новому поколінню", - додала дівчина.

У кліпі на пісню ALISA продемонструвала чотири образи у красивих сукнях-вишиванках: у білій, молочній, чорній і зеленій.

Свої образи вона доповнила зачіскою з локонами та макіяжем із акцентом на очах. Для одного із аутфітів красуня використала квітковий вінок.

Нагадаємо, фіт ALISA з YARMAK "Дике поле" набрав понад 4 млн переглядів на YouTube. Коментар, який набрав найбільше лайків під відео найкраще охарактеризував цю роботу: "Ніби сама Київська Русь заспівала".

До слова, усі отримані кошти з прослуховувань пісні "Дике поле", а це більше, ніж півмільйона гривень артисти передали на потреби ЗСУ.

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