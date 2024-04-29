Атлас, декольте і камені: який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон

Сьогодні ми згадуємо весілля Кейт і Вільяма, яке відбулося 29 квітня 2011 року — тринадцять років тому.

До вівтаря Кейт Міддлтон йшла в сукні, створеній дизайнеркою Модного дому Alexander McQueen — Сарою Бертон. Вбрання нареченої, яке було дуже схоже на сукню бельгійської принцеси Ізабелли, коштувало 434 тисячі доларів.

Весілля Кейт і Вільяма / Фото: Associated Press

Рукава і ліф сукні прикрашали мереживні квіти-символи: чортополох, троянди, листя конюшини і нарциси. Мереживо створювалося вручну. Нижня спідниця сукні була також прикрашена мереживом, а шлейф у сукні був довжиною 2,7 метри.

Весілля Кейт і Вільяма / Фото: Associated Press

Була у Кетрін на весіллі і друга сукня нареченої, яку вона одягла на святковий банкет. Її дизайном також займалася Сара Бертон. Вбрання було виконане із сатину, ліф був досить відвертим і, можливо, сукня була без бретелей, але це достеменно невідомо, оскільки зверху було болеро з ангори, яке Кейт не знімала. Пояс на сукні був прикрашений камінням та ідеально підкреслював тонку талію нареченої.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на честь річниці весілля Кейт та Вільям опублікували фото, яким налякали шанувальників.

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