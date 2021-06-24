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Atlas Weekend-2021: учасники третього дня фестивалю

Atlas Weekend-2021: учасники третього дня фестивалю

Bеz Обмежень

Вже зовсім скоро справжні меломани зможуть насолодитися виступами улюблених артистів.

Цьогорічний музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition відбудеться від 5 до 11 липня на столичному ВДНГ. Під час нього виступить багато цікавих виконавців.

Список артистів 3-го дня фестивалю (7 липня):

Main Stage

  • 16:30-17:15 - Brunettes Shoot Blondes
  • 19:45-20:45 - Bеz Обмежень
  • 22:00-23:15 - DJ SNAKE

West Stage

  • 16:00-16:45 – Sasha Boole
  • 18:30-19:30 – Beissoul & Einius
  • 21:15-22:30 – 5`Nizza

East Stage

  • 15:30-16:15 - Joryj Kłoc 
  • 16:45-17:30 - Sinoptik
  • 18:00-19:00 – Epolets
  • 19:45-21:00 - ТНМК

North Stage

  • 15:00-15:30 - SuckmysalaD
  • 16:00-16:30 – Сергій Лазановський
  • 17:15-18:00 - Rozhden
  • 18:45-19:45 – Арсен Мірзоян
  • 20:45-22:00 – Джамала

Electronic Stage

  • 15:30-17:00 - Gidro GIDRO
  • 17:00-18:15 - W¿T (BA-BLOW)
  • 18:15-19:00 - Eduard_ov
  • 19:00 - 19:30 - EEONEGUY
  • 19:30-20:15 - Raft Tone
  • 20:15-21:00 - Wanna Wake
  • 21:00-22:00 – Sikdope

Нагадаємо, всі квитки, які шанувальники фестивалю купили раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році. Крім того, ці квитки можна обміняти за вигідними умовами та відвідати фестиваль цьогоріч або ж повернути за них гроші.

До слова, Atlas Weekend Friends Edition відбудеться згідно з усіма карантинними правилами: діятиме масковий режим і правила соціальної дистанції.

Список учасників перших двох днів фестивалю читайте тут.