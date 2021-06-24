Atlas Weekend-2021: учасники третього дня фестивалю

Вже зовсім скоро справжні меломани зможуть насолодитися виступами улюблених артистів.
Цьогорічний музичний фестиваль Atlas Weekend Friends Edition відбудеться від 5 до 11 липня на столичному ВДНГ. Під час нього виступить багато цікавих виконавців.
Список артистів 3-го дня фестивалю (7 липня):
Main Stage
- 16:30-17:15 - Brunettes Shoot Blondes
- 19:45-20:45 - Bеz Обмежень
- 22:00-23:15 - DJ SNAKE
West Stage
- 16:00-16:45 – Sasha Boole
- 18:30-19:30 – Beissoul & Einius
- 21:15-22:30 – 5`Nizza
East Stage
- 15:30-16:15 - Joryj Kłoc
- 16:45-17:30 - Sinoptik
- 18:00-19:00 – Epolets
- 19:45-21:00 - ТНМК
North Stage
- 15:00-15:30 - SuckmysalaD
- 16:00-16:30 – Сергій Лазановський
- 17:15-18:00 - Rozhden
- 18:45-19:45 – Арсен Мірзоян
- 20:45-22:00 – Джамала
Electronic Stage
- 15:30-17:00 - Gidro GIDRO
- 17:00-18:15 - W¿T (BA-BLOW)
- 18:15-19:00 - Eduard_ov
- 19:00 - 19:30 - EEONEGUY
- 19:30-20:15 - Raft Tone
- 20:15-21:00 - Wanna Wake
- 21:00-22:00 – Sikdope
Нагадаємо, всі квитки, які шанувальники фестивалю купили раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році. Крім того, ці квитки можна обміняти за вигідними умовами та відвідати фестиваль цьогоріч або ж повернути за них гроші.
До слова, Atlas Weekend Friends Edition відбудеться згідно з усіма карантинними правилами: діятиме масковий режим і правила соціальної дистанції.
Список учасників перших двох днів фестивалю читайте тут.