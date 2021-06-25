Atlas Weekend-2021: Вєрка Сердючка, KAZKA, ARTBAT та інші учасники четвертого дня фестивалю

Наймасштабніший музичний фестиваль Східної Європи відбудеться у спеціальному форматі — Atlas Weekend Friends Edition — від 5 до 11 липня.
Вже зовсім скоро справжні поціновувачі хорошої музики зможуть насолодитися виступами улюблених артистів на фестивалі Atlas Weekend, який цьогоріч відбудеться у спеціальному форматі Friends Edition.
Пропонуємо ознайомитися зі списком артистів 4-го дня фестивалю (8 липня):
Main Stage
KHAYAT - 16:45 - 17:15
KAZKA - 18:00 - 18:45
Валерій Меладзе - 19:45 - 20:45
VERKA SERDUCHKA - 21:45 - 23:15
West Stage
Катя Вандіна - 15:30 - 16:00
OFLIYAN - 16:30 - 17:15
BAHROMA - 17:45 - 18:30
TVORCHI - 19:15 - 20:15
BRAINSTORM - 21:30 - 22:45
East Stage
CROSSCHAINS - 15:30 - 16:00
SPACE OF VARIATIONS - 18:30 - 19:15
WILDWAYS - 20:15 - 21:15
ПОРНОФИЛЬМЫ - 22:00 - 23:15
North Stage
DAKOOKA - 17:15 - 18:00
SUNSAY - 18:45 - 19:45
SHORTPARIS - 20:45 - 21:45
Electronic Stage
WEIZMAN - 15:00 - 17:00
DINO LENNY - 17:00 - 19:00
SHALL OCIN - 19:00 - 20:40
ARTBAT - 20:40 - 23:15
Нагадаємо, Atlas Weekend відбудеться від 5 до 11 липня на столичному ВДНГ. Вперше на фестивалі виступить Тіна Кароль. Вона стала хедлайнером перших двох днів фесту – 5 і 6 липня.
До слова, всі квитки, які шанувальники фестивалю купили раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році. Крім того, ці квитки можна обміняти за вигідними умовами та відвідати фестиваль цьогоріч або ж повернути за них гроші.
Atlas Weekend Friends Edition відбудеться згідно з усіма карантинними правилами: діятиме масковий режим і правила соціальної дистанції.
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