Atlas Weekend-2021: Вєрка Сердючка, KAZKA, ARTBAT та інші учасники четвертого дня фестивалю

Atlas Weekend-2021: Вєрка Сердючка, KAZKA, ARTBAT та інші учасники четвертого дня фестивалю

Наймасштабніший музичний фестиваль Східної Європи відбудеться у спеціальному форматі — Atlas Weekend Friends Edition — від 5 до 11 липня.

Вже зовсім скоро справжні поціновувачі хорошої музики зможуть насолодитися виступами улюблених артистів на фестивалі Atlas Weekend, який цьогоріч відбудеться у спеціальному форматі Friends Edition.

Пропонуємо ознайомитися зі списком артистів 4-го дня фестивалю (8 липня):

Main Stage

KHAYAT - 16:45 - 17:15

KAZKA - 18:00 - 18:45

Валерій Меладзе - 19:45 - 20:45

VERKA SERDUCHKA - 21:45 - 23:15

West Stage

Катя Вандіна - 15:30 - 16:00

OFLIYAN - 16:30 - 17:15

BAHROMA - 17:45 - 18:30

TVORCHI - 19:15 - 20:15

BRAINSTORM - 21:30 - 22:45

East Stage

CROSSCHAINS - 15:30 - 16:00

SPACE OF VARIATIONS - 18:30 - 19:15

WILDWAYS - 20:15 - 21:15

ПОРНОФИЛЬМЫ - 22:00 - 23:15

North Stage

DAKOOKA - 17:15 - 18:00

SUNSAY - 18:45 - 19:45

SHORTPARIS - 20:45 - 21:45

Electronic Stage

WEIZMAN - 15:00 - 17:00

DINO LENNY - 17:00 - 19:00

SHALL OCIN - 19:00 - 20:40

ARTBAT - 20:40 - 23:15

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Нагадаємо, Atlas Weekend відбудеться від 5 до 11 липня на столичному ВДНГ. Вперше на фестивалі виступить Тіна Кароль. Вона стала хедлайнером перших двох днів фесту – 5 і 6 липня.

До слова, всі квитки, які шанувальники фестивалю купили раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році. Крім того, ці квитки можна обміняти за вигідними умовами та відвідати фестиваль цьогоріч або ж повернути за них гроші.

Atlas Weekend Friends Edition відбудеться згідно з усіма карантинними правилами: діятиме масковий режим і правила соціальної дистанції.

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