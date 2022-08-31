Атмосфера затишку і ностальгії: Павло Зібров виступить з благодійним концертом у Києві

Народний артист анонсував свій виступ у столиці.
Павло Зібров виступить із концертом у Києві. Частину отриманих коштів артист відправить нашим захисникам.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Дорогі друзі, запрошую вас на мій концерт 9 вересня о 19:00 у "Bel Etage".
Цього вечора пануватиме атмосфера затишку та ностальгії. Упродовж концерту лунатимуть мої безсмертні хіти.
Українська культура, так само як і українська армія, працює на спільну Перемогу. Частину коштів буде перераховано на ЗСУ. Чекаю на вас!" – запросив Зібров.
Нагадаємо, Павло Миколайович показав гарну світлину зі своєю дружиною.
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