Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Атмосфера затишку і ностальгії: Павло Зібров виступить з благодійним концертом у Києві

Атмосфера затишку і ностальгії: Павло Зібров виступить з благодійним концертом у Києві

Дата публікації
Перегляди
139
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Атмосфера затишку і ностальгії: Павло Зібров виступить з благодійним концертом у Києві

Павло Зібров

Народний артист анонсував свій виступ у столиці.

Павло Зібров виступить із концертом у Києві. Частину отриманих коштів артист відправить нашим захисникам.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі друзі, запрошую вас на мій концерт 9 вересня о 19:00 у "Bel Etage".

Цього вечора пануватиме атмосфера затишку та ностальгії. Упродовж концерту лунатимуть мої безсмертні хіти.
Українська культура, так само як і українська армія, працює на спільну Перемогу. Частину коштів буде перераховано на ЗСУ. Чекаю на вас!" – запросив Зібров.

Нагадаємо, Павло Миколайович показав гарну світлину зі своєю дружиною.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація