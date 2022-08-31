Атмосфера затишку і ностальгії: Павло Зібров виступить з благодійним концертом у Києві

Павло Зібров виступить із концертом у Києві. Частину отриманих коштів артист відправить нашим захисникам.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі друзі, запрошую вас на мій концерт 9 вересня о 19:00 у "Bel Etage".

Цього вечора пануватиме атмосфера затишку та ностальгії. Упродовж концерту лунатимуть мої безсмертні хіти.

Українська культура, так само як і українська армія, працює на спільну Перемогу. Частину коштів буде перераховано на ЗСУ. Чекаю на вас!" – запросив Зібров.

Нагадаємо, Павло Миколайович показав гарну світлину зі своєю дружиною.

Читайте також: