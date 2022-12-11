"Аватар: Шлях води": творці довгоочікуваного фентезі розповіли цікаві факти про операторську роботу і дизайн костюмів

Вже зовсім скоро, 15 грудня, в український прокат вийде довгоочікуване продовження культового фентезі від режисера Джеймса Кемерона - "Аватар: Шлях води". З цього приводу ми вирішили розповісти вам про операторську роботу та дизайн костюмів у сиквелі.

Багато сцен в "Аватарі" були зняті у Веллінгтоні, Нова Зеландія, і Кемерон твердо вирішив повернутися до цієї країни для знімань продовження стрічки.

"Нам дуже сподобався досвід знімань там першого фільму, навіть якість виготовлення декорацій і реквізиту викликає справжню гордість за те, як вони це роблять", - зазначив Джеймс.

Фото 20th Century Studios

Та все ж команду висококласних митців Кемерон привіз із собою, серед яких оператор Рассел Карпентер.

"Наше освітлення повинно було плавно зливатися з будь-яким середовищем, в якому ми знаходилися, як от джунглі, підводний світ чи приміщення АРР", - сказав Карпентер.

Оператор-постановник Ландау зазначив: "Одним із найскладніших під час знімань було інтерактивне освітлення. До того ж знімання були у форматі 3D з високим динамічним діапазоном при 48 кадрах в секунду. Рассел повинен був зважати на всі ці речі".

Фото 20th Century Studios

Він також ретельно працював над тим, щоб освітлення доповнювало обрану кольорову гаму фільму.

"Джим хоче, щоб все - колір, освітлення, контраст - впливало на глядача, щоб нейрони в наших зорових системах і нашому мозку стимулювалися певним чином. Ось чому ми приділяємо таку увагу кольору, деталям, руху камери... щоб допомогти з відчуттям повного занурення у картину", - розповів Карпентер.

Фото 20th Century Studios

Фото 20th Century Studios

А Ландау додав: "Робота Карпентера почалася задовго до початку знімань. Ми хотіли, щоб око Рассела стало кінематографічною лінзою".

Поглиблюють відчуття занурення у світ стрічки і детально пропрацьовані костюми, розроблені лауреаткою премії "Оскар" Деборою Л. Скотт. Вона підійшла до створення костюмів так, ніби кожен із них розповідав власну історію. Яку роль відіграє цей персонаж у фільмі і у своєму суспільстві? Костюми для рифових людей повинні бути унікальними для їхньої культури і ґрунтуватися на ресурсах їхнього навколишнього середовища.

Фото 20th Century Studios

Більшість костюмів народу На'ві повинні створюватися за допомогою комп’ютерів компанією Wētā FX. Однак багато одягу і значна частина прикрас мали вигляд як реальні речі.

"Рух одягу неможливо зрозуміти, не маючи цілої речі. Одяг може бути різний: важкий, пір'ястий, легкий, з торочкою. Важливо звертати увагу на те, як ці речі рухаються під час вітряної погоди і під водою. Дійсно, потрібно мати зразок, щоб прослідкувати, що з ним відбувається", - поділилася Скотт.

Фото 20th Century Studios

Костюми у цій частині фільму відіграють важливішу роль, ніж у першому.

"Якщо хтось ходить і рухає рукою, тканина складається, зморщується і згинається разом з актором. Якщо костюм зроблений з безлічі маленьких шматочків, таких як намистини, нитки, пір'я або ткані шматочки, все це має пройти через детальну фізичну симуляцію, щоб змусити одяг поводитися так, ніби це справжній шматок тканини", - говорить Леттері.

Фото 20th Century Studios

Одним із найцікавіших предметів одягу став церемоніальний плащ, який носила героїня з клану Меткаїна.

"Це значуща річ для будь-якого персонажа такого статусу. Початковий задум виник на основі чорно-білих гравюр флори і фауни", зауважила Скотт.

Фото 20th Century Studios

Дебора черпала натхнення у природі, використовуючи забарвлення мушлі Пауа.

"Вона має всі кольори веселки, від зеленого до фіолетового, синього, сріблястого і так далі. Пір'я всередині плаща переходить з блідо-жовтого до помаранчевого. Вони надзвичайно яскраві - як святковий птах, який точно має чим похизуватися", - сказала художниця з костюмів.

Нагадаємо, перша частина фентезі "Аватар" вийшла у 2009 році. "Аватар" понад 10 років залишався найкасовішим фільмом в історії (до прем’єри блокбастера "Месники"). "Аватар" зібрав 2,7 млрд доларів у світовому прокаті, залишивши позаду культовий "Титанік".

"Аватар" отримав три "Оскари", два "Золоті глобуси", переміг у двох номінаціях премії BAFTA, а також був відзначений американськими преміями Сатурн і Teen Choice Awards.

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