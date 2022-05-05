Авріл Лавін знялася для глянцю в образі від української дизайнерки

Авріл Лавін знялася для глянцю в образі від української дизайнерки

Співачка Авріл Лавін одна з багатьох знаменитостей, які підтримали Україну.

37-річна зірка знялася для глянцю Basic Magazine у кількох образах від української дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Зокрема вона позувала у жовтій сукні-жакеті, яку одягла на голе тіло, та білому жакеті зі стразами на лацканах. Стилістом цих луків став Макс Гор.

В іншому образ зірки був практично ідентичний тому, що вона мала на піку своєї кар'єри: довге біле волосся, яскравий макіяж, масивні прикраси та рожеві пасма.

Також зазначимо, що речі від бренду Gasanova дуже любить американська бізнеслелі та письменниця Мей Маск. У знаменитості неймовірна колекція з українських брендів, але у вбраннях від Gasanova вона з'являється найчастіше.

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