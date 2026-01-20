ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Австралійська акторка Тереза ​​Палмер вийшла на червону доріжку з чотиримісячною донькою

Вона відвіла презентацію фільму Addition, у якому виконала головну роль.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тереза Палмер

Тереза Палмер / © Getty Images

Ходити з дитиною на роботу — це новий тренд, який ми неодноразово бачили серед відомих та впливових жінок. Немовлята з’являлися на засіданнях, нарадах та конференціях, але австралійська акторка Тереза ​​Палмер вийшла на новий рівень і просто взяла свою малечу на червону доріжку.

20 січня в Сіднеї 39-річна жінка вийшла до фотографів зі своєю чотиримісячною донькою Лотас Блум. Дівчинка була одягнена у милий білий плюшевий боді і постійно усміхалась гостям заходу.

Тереза Палмер та її донька Лотас / © Getty Images

Тереза Палмер та її донька Лотас / © Getty Images

Сама ж Терез одягла елеганту чорну мінісукню з відкритими плечима та довгими рукавами. Образ вона доповнила високою зачіскою хвостом, туфлями-човниками, довгими сережками і яскравим макіяжем.

Також у соцмережі акторка показала, як готувалась до заходу. Тереза опублікувала фото як сидить на ліжку у масці для обличчя, а маленька Лотас у неї на ногах.

Тереза Палмер та її донька Лотас

Тереза Палмер та її донька Лотас

Однак також варто зазначити, що Лотас — не єдина дитина жінки, адже у акторки є ще чотири дитини від її чоловіка Марка Веббера — два сини та ще дві доньки.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie