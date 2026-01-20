- Дата публікації
Австралійська акторка Тереза Палмер вийшла на червону доріжку з чотиримісячною донькою
Вона відвіла презентацію фільму Addition, у якому виконала головну роль.
Ходити з дитиною на роботу — це новий тренд, який ми неодноразово бачили серед відомих та впливових жінок. Немовлята з’являлися на засіданнях, нарадах та конференціях, але австралійська акторка Тереза Палмер вийшла на новий рівень і просто взяла свою малечу на червону доріжку.
20 січня в Сіднеї 39-річна жінка вийшла до фотографів зі своєю чотиримісячною донькою Лотас Блум. Дівчинка була одягнена у милий білий плюшевий боді і постійно усміхалась гостям заходу.
Сама ж Терез одягла елеганту чорну мінісукню з відкритими плечима та довгими рукавами. Образ вона доповнила високою зачіскою хвостом, туфлями-човниками, довгими сережками і яскравим макіяжем.
Також у соцмережі акторка показала, як готувалась до заходу. Тереза опублікувала фото як сидить на ліжку у масці для обличчя, а маленька Лотас у неї на ногах.
Однак також варто зазначити, що Лотас — не єдина дитина жінки, адже у акторки є ще чотири дитини від її чоловіка Марка Веббера — два сини та ще дві доньки.