Австралійська акторка Тереза ​​Палмер вийшла на червону доріжку з чотиримісячною донькою

Ходити з дитиною на роботу — це новий тренд, який ми неодноразово бачили серед відомих та впливових жінок. Немовлята з’являлися на засіданнях, нарадах та конференціях, але австралійська акторка Тереза ​​Палмер вийшла на новий рівень і просто взяла свою малечу на червону доріжку.

20 січня в Сіднеї 39-річна жінка вийшла до фотографів зі своєю чотиримісячною донькою Лотас Блум. Дівчинка була одягнена у милий білий плюшевий боді і постійно усміхалась гостям заходу.

Сама ж Терез одягла елеганту чорну мінісукню з відкритими плечима та довгими рукавами. Образ вона доповнила високою зачіскою хвостом, туфлями-човниками, довгими сережками і яскравим макіяжем.

Також у соцмережі акторка показала, як готувалась до заходу. Тереза опублікувала фото як сидить на ліжку у масці для обличчя, а маленька Лотас у неї на ногах.

Однак також варто зазначити, що Лотас — не єдина дитина жінки, адже у акторки є ще чотири дитини від її чоловіка Марка Веббера — два сини та ще дві доньки.