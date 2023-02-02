Австралійська повітряна гімнастка прийшла на прем'єру фільму в сукні з декольте до пупка і оголеною спиною

У Маямі-Біч відбувся прем'єрний показ фільму "Супер Майк: Останній танець", у якому головні ролі виконали Сальма Гаєк і Ченнінг Татум.

Серед гостей, які відвідали захід, нашу увагу привернула австралійська повітряна гімнастка Кіана Де Ван Дер Шурен. Дівчина була одягнена у відверту чорну сукню максі з американською проймою, яка мала декольте до пупка.

Кіана Де Ван Дер Шурен / Фото: Getty Images

Кіана також мала оголену спину, яку із задоволенням продемонструвала фотографам.

Кіана Де Ван Дер Шурен / Фото: Getty Images

Волосся гімнастка зібрала у гладкий пучок, а в макіяжі акцент зробила на чорних стрілках і пишних віях. У вухах були золоті сережки, а на пальцях – золоті каблучки.

Про фільм:

Майк Лейн (Ченнінг Татум) знову виходить на сцену після тривалої перерви. Його ділова угода провалилася, і залишившись без грошей, він змушений підробляти барменом у Флориді. Щоб згадати старі добрі часи, Майк їде до Лондона з багатою світською левицею (Сальма Гаєк). Вона заманює Лейна пропозицією, від якої він не може відмовитися. Але жінка має і власні плани. Коли Майк усвідомлює, що на думці у його супутниці, перед ним та його командою танцюристів постає питання: чи зможуть вони впоратися самотужки?

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