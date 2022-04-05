Автори нашумілого хіта "Доброго вечора, ми з України" випустили новий трек

Кременчуківці випустили нову патріотичну пісню.

Діджеї з Кременчука – ProBass (Артем Ткаченко) і Hardi (Максим Мокренко) – презентували новий трек "Настане день – закінчиться війна", який підбадьорює патріотичний дух українців.

Вокал до синглу виконала Anna Bulat, гітара - Yevhenii DASHchenko.

У відео показали кадри мирної України і війни: як українці захищають свою батьківщину і борються проти російських окупантів.

"НАСТАНЕ ДЕНЬ! Він вже близько! Я відчуваю! Я це бачу! Я чую, як ми святкуємо нашу перемогу! ВЕСЬ СВІТ ЧУЄ ЦЕ!!

Ми сильні, ми мужні, Українці неймовірні. Кожен з нас робить для цього все, що потрібно, і зробить ще більше і ще більше, і ще більше, і ще більше, і ще, а потім ще БІЛЬШЕ!! У нас багато землі, врожай соняшника буде рекордним! Ми знаємо всю правду! Правда знає нас! З нами Бог!

СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАЦІЇ! СЛАВА ЗСУ!" – написали музиканти.

Раніше діджеї випустили ще один патріотичний трек "Козаки йдуть".

Нагадаємо, ProBass & Hardi є творцями популярної пісні "Доброго вечора, ми з України". Саме ця фраза стала культовим привітанням українців. Відео пісні на YouTube зібрало вже понад 4 мільйони переглядів.

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