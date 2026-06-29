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- Шоу-бізнес
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Айла Фішер у білій сукні зі сміливим декольте та взутті на платформі з’явилася на Вімблдоні
50-річна австралійська акторка Ашла Фішер була сьогодні заскочена на Вімблдоні.
Айла прибула на перший день Вімблдонського тенісного чемпіонату 2026 року до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
Для появи на спортивному заході акторка обрала білу сукню довжини максі з короткими рукавами та блискавкою по центру, яка була розстебнута в зоні декольте. Вбрання вона доповнила білим прямокутним клатчем і шкіряними босоніжками на платформі.
Волосся Фішер було розпущене і злегка накручене локонами, а на обличчі вона мала величезні чорні сонцезахисні окуляри. Акторка прямувала на турнір, дефілюючи перед фотографами та випромінюючи впевненість.
Перший день тенісного змагання також відвідали Девід Бекхем із мамою Сандрою, а ще його син Ромео зі своєю дівчиною. Приїхали на теніс і телеведучі Аманда Голден та Ешлі Робертс.