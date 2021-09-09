Аж груди здавило: Ірина Шейк одягла на вечірку пікантне боді

35-річна модель Ірина Шейк відвідала вечірку Bulgari, яка вчора відбулася в Le Bain, в Нью-Йорку.

Модель приїхала на паті в дуже обтислому боді з латексу, яке сильно здавлювала груди моделі і графітових широких штанах з накладними кишенями, які доповнила нюдовими босоніжками на підборах.

На шиї у зірки висів ланцюжок з кулоном, у вухах були блискучі сережки, а на голові коротка темна перука. Мабуть, Шейк вирішила трохи змінити образ, тому з'явилася на публіці в ній. Макіяж на обличчі моделі був максимально природним.

Ірина Шейк / Getty Images

Схоже, у знаменитостей почався сезон вечірок і світських раутів, і ми будемо бачити їх частіше навіть в об'єктивах папараці.

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Повсякденні луки Ірини Шейк (14 фото)

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