Аж очі "виколюють": Аманда Голден у зеленій сукні блиснула сосками у Лондоні

Британська радіоведуча не зраджує своїй любові – ходити на роботу без бюстгальтера.

Аманда Голден – одна з найвідоміших британських зірок, які не люблять носити білизну. Майже щодня вона демонструє на вулицях Лондона пікантні луки без бюстгальтера. Нинішній її вихід не став винятком.

Радіоведуча вийшла зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast, у яскравому аутфіті. На ній була зелена обтисла сукня А-силуету з високою горловиною і без рукавів, крізь тонку тканину якої були дуже помітні соски, як кажуть, – аж очі "виколювали".

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт Голден доповнила гламурними туфлями кольору металік і стьобаною сумкою в тон на ланцюжку.

Аманда розпустила волосся, нафарбувала губи рожевою помадою, одягла на обличчя чорні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руки – золотими браслетами і каблучкою з діамантом.

Нагадаємо, минулого разу Аманда Голден з'явилася на роботі у стильному образі total black і теж без бюстгальтера.

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