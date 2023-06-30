Аж очі "виколюють": Талія Сторм у зеленій мінісукні продемонструвала соски у Лондоні

Талія Сторм відвідала церемонію нагородження премії Nordoff and Robbins O2 Silver Clef Awards 2023, яка відбулася у Лондоні.

Для такої події зірка обрала яскравий лук із пікантним акцентом. На ній була зелена мінісукня з драпуванням і відвертим декольте. Під вбранням, звичайно ж, був відсутній бюстгальтер, тож крізь тканину було видно її соски, які аж очі "виколювали".

Талія Сторм / Фото: Getty Images

На плечі Сторм накинула зелену шкірянку з металевою фурнітурою, у руці вона тримала чорно-білий клатч. Артистка зробила укладання, макіяж із акцентом на очах і завершила аутфіт прикрасами.

Нагадаємо, цього ж дня Талія Сторм продемонструвала ще один провокаційний образ, у якому також блиснула сосками. На ній була коротка асиметрична сукня ананасового кольору з відвертим вирізом у зоні декольте.

Читайте також: