Бабуся на прогулянці: Іоланду Хадід зазнімкували з онукою в Нью-Йорку

57-річна Іоланда Хадід дбайливо виконує роль бабусі.

Вона була сфотографована репортерами під час прогулянки з онукою Хай — дочкою Джіджі Хадід і Зейна Маліка. Іоланда йшла з візком в районі Сохо, в Нью-Йорку.

Вона була дуже просто одягнена: в синю толстовку з капюшоном, лосини і білі кросівки, на голові у неї була чорна бейсболка, а на обличчі сонцезахисні окуляри. Маленька Хай була у візку, її обличчя досі не показують публіці. Джіджі Хадід публікує іноді знімки з донькою в Instagram, але не показує, який вигляд має дитина.

Іоланда Хадід / Getty Images

Цього ж дня, нагадаємо, фотографам вдалося заскочити на прогулянці новоспечену маму Карлі Клосс. Модель гуляла з сином Леві і зі своєю свекрухою. Манекенниця мала стильний вигляд білому топі і штанному костюмі.

Карлі Клосс з сином і свекрухою Серіл Кушнер / Getty Images

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Джіджі Хадід на прогулянках з дочкою (8 фото)

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