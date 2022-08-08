Багаті теж плачуть: у Глое Кардашян народилася друга дитина від невірного бойфренда

Декілька років тому, під час чергового впуску реалітішоу "Сімейство Кардашян", Глое заявила своїй рідні, що хоче від Трістана Томпсона ще одну дитину. Схоже, що слова знаменитої блондинки не були просто кинуті на вітер, адже згідно з виданням Page Six, 38-річна зірка та її невірний ексбойфренд знову стали батьками. Дитину парі народила сурогатна мати.

Видання повідомляє, що у Глое та Трістана народився цього разу син, але ні вона, ні хтось ще з її знаменитої родини цю інформацію поки що не підтвердили. Інформацію про народження дитини Page Six надав інсайдер. Малеча народилося через майже вісім місяців після їхнього останнього розриву.

Також повідомляється, що пара більше не розмовляє, а єдине спілкування, яке є у їхньому житті, пов'язане з вихованням їхньої спільної дочки Тру. Не спілкуються знаменитості більше через постійні зради Тристана, але Хлоє все ж прощала невірного і вони то сходилися, то розходилися. З іншими жінками Томпсона бачили навіть, коли Глое була вагітна їхньою дочкою. Однак жирну крапку в цьому романі зірка реаліті вирішила поставити після чергової зради бойфренда, внаслідок якої його коханка завагітніла і народила дитину. Це сталося за недовго до того, як пара звернулася до послуг сурогатної матері, оскільки Кардашян дуже хотіла сина.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

"Все це особливо сумно через те, що Глоє так хотіла хлопчика. І тут ця дівчина народжує сина! Якась випадкова жінка, з якою він мав секс на одну ніч! Пішов він до біса!", — сказала її старша сестра Кім Кардашян в одному з епізодів їхнього шоу.

Глое Кардашян та Трістан Томпсон / Фото: Getty Images

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