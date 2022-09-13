Багато квітів та пишна спідниця: гламурний образ зірки "Теорії великого вибуху" на престижній церемонії

Учора в США відбулася одна з найважливіших та найпрестижніших кінопремій року — "Еммі"-2022. Однією із гостей цього заходу стала зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко.

Перед камерами дівчина з'явилася у незвичайній рожевій сукні від італійського Модного дому Dolce&Gabbana. Вбрання було коротким спереду та довгим ззаду, мало V-подібне декольте, а спереду його прикрашало безліч пишних троянд.

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

Доповнили образ ювелірні прикраси Boucheron jewelry, гламурний клатч-коробка, усипаний стразами, та босоніжки із бантиками від Stuart Weitzman shoes.

А ось компанію на церемонії Куоку склав її новий бойфренд Том Пельфрі. Нагадаємо, що минулого року Куоко подала на розлучення із Карлом Куком після трьох років шлюбу. Підставою для розриву, за заявою акторки, стали "непримиренні розбіжності".

Кейлі Куоко та Том Пельфрі / Фото: Associated Press

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