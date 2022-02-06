Багато обіймалися і були дуже щасливі: Меган Фокс та Колсон Бейкер проводять час разом

Багато обіймалися і були дуже щасливі: Меган Фокс та Колсон Бейкер проводять час разом

Незабаром вони зіграють весілля.

Меган Фокс і Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) зовсім нещодавно ділилися романтичними знімками з Італії, де святкували свої заручини на озері Комо, проте вже повернулися до США. 5 лютого пару сфотографували разом у Лас-Вегасі, коли вони сиділи на трибунах та дивилися хокей "Матч усіх зірок", у перерві якого Колсон виступав.

Пара сиділа поруч, обнявшись, дивилася гру, базікали. Меган була одягнена у майку, коричневі штани, а на плечах у неї було пальто. Колсон залишився в срыблястому костюмі розшитому паєтками, в якому виступав на сцені. Також на обох були масивні черевики.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Getty Images

Нагадаємо, що Колсон освідчився Меган і подарував дуже незвичайну каблучку. Кажуть, пара планує зіграти весілля саме на озері Комо в Італії – дуже популярному місці серед знаменитостей.

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