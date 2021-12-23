Багато усміхався та станцював: Г'ю Джекмана сфотографували під час інтерв'ю на вулиці

Багато усміхався та станцював: Г'ю Джекмана сфотографували під час інтерв'ю на вулиці

Під час розмови актор показав кілька танцювальних рухів із мюзиклу.

Голлівудський актор Г'ю Джекман повернувся на Бродвей, де бере участь у новій постановці. Днями зірку фільмів про "Людей ікс" помітили на вулиці у Нью-Йорку за розмовою з журналісткою Джейн Полі, яка брала у актора інтерв'ю для CBS Sunday Morning.

53-річний Джекман був одягнений у повністю чорний ансамбль, який складався з футболки, толстовки з капюшоном, штанів карго та кросівок.

Г'ю Джекман / Getty Images

У новому проєкті актор зіграє головну роль — комівояжера Гарольда Гілла, який видає себе за лідера чоловічого оркестру, але насправді має намір обдурити городян та втекти з їхніми грошима. Схоже, що акторові так сподобалася його роль, що під час розмови він навіть показав журналістці кілька танцювальних рухів, які відрепетирували для постановки.

Г'ю Джекман / Getty Images

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