Багатодітна мама Бар Рафаелі похизувалася підтягнутою фігурою у спортзалі

Модель все частіше почала з'являтися у промокампаніях брендів та фотосетах.
До нещодавно 38-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі весь свій час приділяла вихованню трьох дітей – двох дочок та сина. Але, судячи з її публікацій у її фотоблогу, вона має намір повертатися до фешн-бізнесу і продовжувати свою модельну кар'єру.
Так, Бар стала завсідником спортзалу – для неї, як зірки Sports Illustrated та показів Victoria's Secret, фізична форма завжди мала велике значення. Модель має намір повернути свою дородову постать. Але, зважаючи на все, вона її вже повернула. Рафаелі показала знімок-селфі зі спортзалу, на якому вона позує в чорному спортивному комплекті. Фігура зірки та багатодітної мами має приголомшливий вигляд.
Нагадаємо, раніше модель Бар Рафаелі блиснула плоским животом у рекламі спідньої білизни.
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