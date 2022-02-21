Багатодітна мама Ешлі Грем показала, хто їй допомагає вдома з трьома дітьми

Мама трьох дітей – Ешлі Грем – поділилася новим постом в Instagram.

На початку січня стало відомо, що модель plus-size Ешлі Грем стала мамою вдруге. Вона народила двійню. Приблизно два тижні тому Ешлі показала шанувальникам перше фото зі своїми хлопчиками, опублікувавши зворушливий пост в Instagram і сказала тоді, що їй не терпиться докладніше розповісти публіці про її пологи і всіх тих, хто допомагав їй і продовжує допомагати.

І ось своє слово Ешлі дотримала. Модель опублікувала знімок, на якому зображені всі її помічниці, без яких Грем зараз не представляє свого існування. Це і помічниця, яка допомагає з дітьми, і тренерка, і кухарка, і особиста масажистка.

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"Я нескінченно вдячна цим неймовірним жінкам, які були поруч зі мною під час виношування близнюків і в моїй післяпологовій подорожі. Я не могла собі уявити, що це спричинить, але я знаю, що без них все було б інакше. Дякую вам від щирого серця — від мене, від Джастіна, від Айзека і від близнюків. Ми неймовірно щасливі, що ви у нас є", — написала Ешлі Грем у підписі під фотографіями.

Ешлі Грем / Getty Images

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