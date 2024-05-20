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Багатодітна мати Джорджина Родрігес показала, як підтримує себе у формі

Багатодітна мати Джорджина Родрігес показала, як підтримує себе у формі

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Зірка поділилася зі своїми фоловерами секретами своєї фізичної форми.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та її бойфренд – футболіст Кріштіану Роналду – виховують п'ятьох дітей. Вона є біологічною матір'ю двох із них. Тому часто у коментарях фоловери питають її, як вона підтримує свою підтягнуту фігуру.

Джорджина Родрігес на Мальдівах / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес на Мальдівах / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Як відповідь на це питання, що хвилює багатьох, вона опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких зняла своє тренування і раціон.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Після фізичного навантаження Джорджина любить обідати білком та клітковиною – у цьому випадку це креветки, стейк, рукола та спаржа. А на вечерю полюбляє овочі та твердий сир – наприклад, спаржу та буррату – сир із молока буйволиці. Як можна помітити, Родрігес уникає вуглеводів.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес
© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше сестра Джорджини Родрігес показала, який вигляд вони мали у дитинстві.

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