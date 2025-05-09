Багато золота та блиску: Міс Україна-2024 показала символічну сукню для "Міс світу"

Міс Україна-2024 Марія Мельниченко

Реклама

Костюм Марії, який одержав назву «Душа землі. Охоронниця життя», стане головною родзинкою її виступу та має дуже глибоке символічне значення.

За словами організаторів, це вбрання — більше, ніж просто сукня. Це візуальний маніфест через символи пшениці, сонця та вітру, який розповідає світові про Україну як джерело життя, відродження та надії.

Назва образу — «Душа землі. Хранителька життя» — говорить сама за себе. В основі дизайну — глибока повага до української природи, жінки та землі, яка годує мільйони. Пшениця тут — не просто елемент декору, а символ продовольчої місії України. У час, коли продовольча безпека стала глобальним викликом, цей костюм нагадує про роль України як однієї з головних житниць планети, що продовжує забезпечувати світ хлібом навіть під час війни.

Реклама

Золотистий відтінок тканини, обʼємна вишивка у вигляді колосся, розсип зерен по сукні — усе це метафора української землі: щедрої, життєдайної, нескінченно сильної. Прозора накидка, що обіймає плечі, символізує степовий вітер та безмежність українських полів. А головний убір — сонячна корона з колосків — втілює не лише сонце, а й жіночу силу, що оберігає, лікує та веде до відродження.

Цей костюм — не просто про красу. Це вшанування жінки як хранительки життя, яка несе у собі родючість, силу, м’якість і незламність водночас. Вона — символ того, як із зернини народжується життя, надія і нове майбутнє.

Міс Світу-2025 стане 72-м конкурсом. Цього разу у ньому візьме участь 109 учасниць. Одними з найвідоміших переможниць цього конкурсу краси є Приянка Чопра та Айшварія Рай.