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Багатоярусний торт та поцілунки з бойфрендом Бредлі Купером: Джіджі Хадід показала, як відсвяткувала 30-річчя
23 квітня відома модель відзначала свій ювілей.
Американська топмодель Джіджі Хадід показала, як пройшла вечірка у Нью-Йорку, присвячена її 30-річчю. Свято пройшло у колі близьких та зіркових друзів моделі, серед яких були Зої Кравіц, Емілі Ратаковскі, мама Джіджі — Іоланда Хадід та ін.
На вечірку модель одягла молочний корсет, виконаний у вигляді майки, та шкіряні штани. Свій образ вона доповнила золотими аксесуарами, а волосся зібрала до низького пучка.
Але найбільше увагу привернув знімок, на якому Джіджі цілує свого бойфренда — 50-річного актора Бредлі Купера. Це фото стало першим публічним визнанням їхнього роману, який розпочався у жовтні 2023 року. До цього вони офіційно не підтверджували свої відносини, хоча неодноразово потрапляли разом в об’єктиви папараці.
В обох є діти від попередніх стосунків. У ЗМІ вже обговорювали їх можливі заручини, але досі цього не було жодних підтверджень.
Раніше, нагадаємо, сестра Джіджі — Белла Хадід — показувала милі дитячі фото з нею.