Балетний батл: Олександр Стоянов і Катерина Кухар показали, як відбуваються їхні репетиції

Зірки балету показали, як готуються до двох вистав.

21 червня, у вихідний понеділок, у Жовтневому палаці відбудеться два чудових балети - "Лебедине озеро" і "Білосніжка і сім гномів".

Особливий статус виставі "Лебедине озеро" додасть участь у балеті прими-балерини Катерини Кухар в образі білого лебедя, який відбудеться о 19:00.

А о 16:00 зарядитися позитивними емоціями можна буде на виставі "Білосніжка і сім гномів". Партію принца танцює прем'єр балету Національної опери України Станіслав Ольшанський у парі з найніжнішої Анною Стояновою, яка в цій партії зачарувала вимогливих французів.

Нам вдалося побувати на репетиції артистів, подивитися на підготовку до вистав, на чоловічий батл прем'єрів балету Олександра Стоянова та Станіслава Ольшанського, а також побачити, як Катерина Кухар репетирує з Анною Стояновою сцену смерті у "Білосніжці і сім гномів".

Анна Стоянова: "Не дивлячись на те, що у нас з Катею складні стосунки, я звернулася до неї за допомогою. Катя не просто володіє балетною технікою, вона одна з небагатьох балерин, які володіють акторським драматичним талантом. І вона мені дуже допомогла у підготовці партії, розповіла, на що потрібно звернути увагу під час сцени смерті, під час дуетного танцю".

Анна Стоянова

Катерина Кухар: "Я люблю вмирати на сцені, мені не страшно переживати драму Кармен, Жизель, Мавки, Джульєтти. Навпаки цікаво щоразу проживати життя героя, на сцені я можу собі дозволити те, що ніколи не зроблю в житті: не вип'ю отруту, як Джульєтта, що не лишу себе життя кинджалом, як Шехеразада (сміється). Сцена смерті — це не тільки балетна техніка, а й акторська гра, тут теж є свої нюанси, якими я і ділилася з Ганнусею. Незважаючи на свій юний вік, вона дуже вимоглива до себе. Добре, що вона прагне до ідеалу, значить у неї велике сценічне майбутнє, адже справжні артисти балету — вічні учні".

Олександр Стоянов: "У Ані і Каті присутня невеликі жіночі ревнощі за мою увагу, але коли вони удвох, у них повна творча дружба і розуміння. Я радий, що Катя підтримує Аню, передає їй свої знання. Тим більше, що ми все робимо для загального блага. 21 червня балет "Білосніжка" — благодійний — всі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на реконструкцію сцени Жовтневого палацу".

Катерина Кухар: "Ми з Олександром у січні цього року виступали у Жовтневому палаці з виставою "Лускунчик" і, чесно кажучи, — танцювати на пуантах було небезпечно, можна травмуватися. Підлогу не міняли з часів СРСР".

Олександр Стоянов: "Перший благодійний спектакль танцювали ми з Катею, тепер черга інших артистів. Незмінно підтримує обидві благодійні вистави солістка Національної опери України Катерина Діденко, ми її між собою називаємо "німецька машина", тому що вона у нас одна з найтехнічніших балерин і витривалих, а німецька, тому що здобувала освіту в Штутгарті в John Cranko-Schule".

Також 21 червня у Жовтневому палаці глядачі зможуть насолодитися не тільки мистецтвом балету, а й живописом художниці Аліни Бабенко, яка, надихаючись балетним мистецтвом, написала колекцію картин "Діалог". Частина полотен буде представлена в день вистав.

Читайте також: У вишитому жакеті кольору фуксії: Катерина Кухар у яскравому образі випустила своїх перших "лебедів"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання