Барбара Палвін показала свою новонароджену доньку в костюмі ангела після показу Victoria’s Secret

Барбара Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

Реклама

33-річна Барбара Палвін поділилася зворушливими фотографіями своєї новонародженої доньки Сільві. Малятко з’явилося на одному зі знімків у білому боді з золотистими крилами ангела — вбранні, яке стало милим натяком на недавню участь її мами у показі Victoria’s Secret.

Донька Барбари Палвін / © Instagram Барбари Палвiн

Модель опублікувала ці фотографії в Instagram. На інших знімках дівчинка проводить час із рідними, а її батько, актор Ділан Спроус, годує доньку з пляшечки.

Реклама

Чоловік Барбари Палвін із донькою / © Instagram Барбари Палвiн

Донька Барбари Палвін із родичами / © Instagram Барбари Палвiн

Донька Барбари Палвін із родичами / © Instagram Барбари Палвiн

Донька Барбари Палвін із бабусею / © Instagram Барбари Палвiн

Палвін супроводила публікацію словами подяки рідним і друзям за підтримку на новому етапі життя. Модель зізналася, що перші тижні материнства можуть бути непростими: іноді навіть можливість спокійно прийняти душ або поїсти стає справжнім досягненням. При цьому вона підкреслила, що відчуває себе оточеною любов’ю та турботою.

Реклама

Барбара Палвін із донькою / © Instagram Барбари Палвiн

Цей допис став особливо символічним після повернення Барбари на подіум Victoria’s Secret. 18 жовтня вона взяла участь у щорічному шоу в Лос-Анджелесі — всього через шість тижнів після народження доньки. Для моделі це стало важливим досвідом, а підтримку їй надавав чоловік, який спостерігав за її виходом із першого ряду.

Нагадаємо, раніше Барбара Палвін у рожевому пеньюарі та у супроводі чоловіка взяла участь у «вагітній» фотосесії.

Новини партнерів