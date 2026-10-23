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- Шоу-бізнес
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Барбара Палвін показала свою новонароджену доньку в костюмі ангела після показу Victoria’s Secret
Модель опублікувала миле фото в Мережі.
33-річна Барбара Палвін поділилася зворушливими фотографіями своєї новонародженої доньки Сільві. Малятко з’явилося на одному зі знімків у білому боді з золотистими крилами ангела — вбранні, яке стало милим натяком на недавню участь її мами у показі Victoria’s Secret.
Модель опублікувала ці фотографії в Instagram. На інших знімках дівчинка проводить час із рідними, а її батько, актор Ділан Спроус, годує доньку з пляшечки.
Палвін супроводила публікацію словами подяки рідним і друзям за підтримку на новому етапі життя. Модель зізналася, що перші тижні материнства можуть бути непростими: іноді навіть можливість спокійно прийняти душ або поїсти стає справжнім досягненням. При цьому вона підкреслила, що відчуває себе оточеною любов’ю та турботою.
Цей допис став особливо символічним після повернення Барбари на подіум Victoria’s Secret. 18 жовтня вона взяла участь у щорічному шоу в Лос-Анджелесі — всього через шість тижнів після народження доньки. Для моделі це стало важливим досвідом, а підтримку їй надавав чоловік, який спостерігав за її виходом із першого ряду.
Нагадаємо, раніше Барбара Палвін у рожевому пеньюарі та у супроводі чоловіка взяла участь у «вагітній» фотосесії.