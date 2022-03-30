Батьки Нікі Гілтон розсекретили стать її третьої дитини

Нікі чекає на хлопчика.

На вечірці Елтона Джона в ніч церемонії "Оскар" Рік та Кеті Гілтон поділилися з публікою радісною новиною, що це буде їхній перший онук – хлопчик.

"Це наш перший... онук", — сказала Кеті Гілтон під час недільної вечірки Фонду Елтона Джона щодо боротьби зі СНІДом 2022 року, передає її слова видання extratv.

Нікі Гілтон з батьками / Getty Images

Журналістка Кеті Краузе поговорила з парою на оскарівській вечірці Фонду Елтона Джона, і вони розкрили стать третьої дитини їхньої доньки Нікі.

Нікі Гілтон / Associated Press

"Тепер ми знаємо, що це хлопчик!" Рік сказав: "Це наш перший... онук, тому ми дуже схвильовані". Батько Нікі сказав, що це не є таємницею, Нікі сама розповідає про це людям, просто не говорила публічно.

Нікі Гілтон та Джеймс Ротшильд / Associated Press

У січні представник Нікі підтвердив, що вона чекає на третю дитину і народить влітку 2022 року. Сама Нікі та її чоловік Джеймс Ротшильд були присутні того дня на другій вечірці Vanity Fair. У пари є дві дочки: 5-річна Лілі-Грейс Вікторія та 4-річна Теодора "Тедді" Мерілін.

Нікі Гілтон та Джеймс Ротшильд / Associated Press

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