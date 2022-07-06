Батьки в захваті: Ромео Бекхем знявся в рекламі на підборах та з манікюром

Середній син Вікторії та Девіда Бекхем — Ромео нещодавно знявся в рекламній компанії, що ламає стереотипи та розсуває межі гендеру.

На рекламних фото та відео, знятих для легендарного Модного дому Yves Saint Laurent, юнак позує в чоботях на підборах і з довгими нігтями сталевого кольору.

Такий образ багатьом міг би здатися провокаційним і досить ризикованим, але Девід і Вікторія люди неординарні та сучасні, вони захопилися фотосесією, про що не забули написати в Instagram сина.

Публічна підтримка батьків завжди дуже важлива для дітей, навіть якщо мама та тато не Бекхеми.

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