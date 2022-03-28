Бажаєте допомогти Україні – віддайте біженцям свої подарунки: оскарівських номінантів звинуватили у лицемірстві

Користувачів соцмереж обурили розкішні подарунки номінантам на "Оскар".

Цього року церемонія вручення нагород американської кіноакадемії з багатьох причин видалася особливо скандальною.

Однією з головних тем мала стати тема війни в Україні. Проте, на думку багатьох, вона прозвучала дуже слабо. На церемонії вшанували пам'ять тих, хто постраждав у війні в Україні хвилиною мовчання, але про війну говорили мало, а слів "війна" та "Україна" зовсім намагалися уникати у своїх промовах.

Також хвилю обурення викликала щорічна традиція дарувати номінантам на Оскар подарункові пакети. Цього року, повідомляє Daily Mail, вартість такого пакету досягла 140 000 доларів. У пакеті було кілька подарунків, зокрема презент вартістю 25 000 доларів від будівельної компанії; чотириденне проживання на двох на розкішному курорті за 15600 доларів; триденний комплексний велнес-ретрит вартістю 15 000 доларів; процедура моделювання рук вартістю 12 000 доларів; та процедури для шкіри за 10 000 доларів.

Звичайно все це номінанти на Оскар можуть із легкістю купити собі самі. У чому тоді сенс таких подарунків, запитують користувачі соцмереж. Особливо негарний вигляд це має все на тлі війни в Україні, мільйонів біженців та людей, у яких війна відібрала будинок, здоров'я та саме життя.

Оскар / Getty Images

Багато зірок висловилися за підтримку України. Але здебільшого висловлюванням справа й обмежилася. Частина суспільства висловилася за те, щоби номінанти віддали свої подарунки на потреби біженців з України.

«Як щодо того, щоб усі ви, актори, які висловлюються на підтримку України… пожертвували свої подарункові пакети на 140 тисяч доларів?» — пишуть у мережі.

«Жахлива надмірність; кошти мали піти на допомогу Україні», — написала Бетсі Маллен про подарунковий пакет номінантів у твіттері.

«Як щодо того, щоб усі ви, американські актори, які підтримують #Україну, зажадали, щоб вони (подарунки) були скасовані, а гроші були відправлені на підтримку гуманітарної кризи, що розгортається?» написав один із користувачів соцмереж.

Цю думку поділяє ведучий Скотт Вапнер із CNBC: «Я годинами розмірковував про те, чому сьогоднішні номінанти на «Оскар» отримують подарункові пакети по 140 000 доларів, і я все ще розгублений…» — сказав він.

Getty Images

"У 2021 році Forbes підрахував, що подарункові пакети Оскара коштували близько 205000 доларів. Як щодо того, щоб усі ви, американські актори, що висловлюються на підтримку #України, зажадали, щоб вони були скасовані, а гроші були відправлені на підтримку гуманітарної кризи, що розгортається?" — Запропонував батько Альфі онлайн.

«Є ідея: продати з аукціону ці розкішні подарункові пакети та пожертвувати гроші агенціям у справах біженців. Замість того, щоб няньчитися зі знаменитостями, допоможіть бідним та постраждалим від війни. #StandWithUkraine», — написав у Твіттері Ларрі Сабато.

"Вони повинні піти на Ebay, а виручку відправити в Україну", — написав один із користувачів.

«Було б непогано, якби доходи від пакетів пожертвували українцям. Але вони голлівудські «зірки», і ніхто не чекає від них цього». — сказав Віктор Мінгал.

«Скільки з цих номінантів пожертвували б 140 000 доларів на допомогу українцям у боротьбі з голодом та відсутністю житла?» — спитав Венс Брайан.

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