Базікали та цілувалися: Томас Броді-Сангстер з'явився на публіці з колишньою дружиною Ілона Маска

У стосунках актори ймовірно лише кілька місяців, але явно дуже закохані одне в одного.

Актор Томас Броді-Сангстер знайомий багатьом шанувальниками кіно за своїми дитячими ролями в таких фільмах як "Реальна любов", "Моя жахлива няня" та "Останній легіон", проте сам він не дуже публічна людина і про особисте життя актора мало що було відомо.

Проте зараз Томас закоханий і більше не ховає свою дівчину, якою є 36-річна британська акторка Талула Райлі. Пара разом нещодавно і найімовірніше познайомилася на зніманнях мінісеріалу "Пістол", що розповідає про становлення культового панк-гурту Sex Pistols.

Томас Броді-Сангстер та Талула Райлі / Фото: Getty Images

Пару часто фотографують разом на прогулянках, іноді вони відвідують світські вечірки. А ось судячи з недавніх знімків, зроблених папараці під час чемпіонату Вімблдону з тенісу, Томас і Талула не лише шанувальники спорту, а й просто шаленіють одне від одного. Під час матчу вони просто поводилися як закохані: обіймалися, цілувалися, бізікали.

Томас Броді-Сангстер та Талула Райлі / Фото: Getty Images

Том одягнув блакитну сорочку, синій піджак і капелюх федору, а Талула зібрала волосся в хвіст і одягла легку блакитну сукню.

Томас Броді-Сангстер та Талула Райлі / Фото: Getty Images

До речі, Талула Райлі раніше була у стосунках ще з одним знаменитим чоловіком – Ілоном Маском. Пара навіть була одружена двічі. Вперше вони одружилася 2010 року, а 2012 розлучилася. Потім вони знову зійшлися і повторно одружилися 2013-го, але все ж не змогли зберегти цей шлюб і розлучилися 2016 року.

Ілон Маск та Талула Райлі / Фото: Getty Images

Читайте також: