Бекхеми будуть шоковані: син Девіда і Вікторії планує йти стопами принца Гаррі

Бруклін Бекхем / © Associated Press

Як повідомляють наближені джерела, Бруклін Бекхем розглядає можливість написання відвертої книжки, схожої на ту, яку в січні 2023 року видав британський принц Гаррі.

Бруклін викликав великий резонанс, коли у довгій заяві, опублікованій на шести сторінках у його Instagram Stories, висловив свої почуття до сім’ї, пояснивши, що спричинило їхню сварку.

Девід і Вікторія Бекхеми із сином Брукліном / © Associated Press

За даними Daily Mail, угода з книжкою «вже в стадії розгляду».

«Він бачив, наскільки добре книжка принесла Гаррі прибуток (син короля Чарльза, нагадаємо, заробив на книжці 22 мільйони доларів). Той самий видавець. Та сама ідея — нарешті розповісти правду. Це не збіг», — розповідає джерело.

Нагадаємо, книжка «Запасний» принца Гаррі, випущена видавництвом Penguin Random House, розійшлася тиражем понад 467 000 примірників у перший тиждень продажів у Великій Британії і стала науково-популярним виданням, що продавалася найшливдше в історії.

Мемуари принца Гаррі «Запасний» / © Associated Press

Кажуть, що Девід та Вікторія усвідомлюють, що поставлено на карту, оскільки бачили, як розгорівся конфлікт між Гаррі та його родиною.