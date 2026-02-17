ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
425
2 хв

Бекхеми влаштували грандіозну вечірку на честь 21-річчя їхнього молодшого сина Круза

20 лютого Круз Бекхем відсвяткує своє 21-річчя. З цього приводу батьки вирішили влаштувати йому вечірку в теплому сімейному колі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Круз Бекхем із братом Ромео та його дівчиною Кім

Круз Бекхем із братом Ромео та його дівчиною Кім / © Instagram Вікторії Бекхем

Минулими вихідними Девід та Вікторія Бекхеми влаштували своєму молодшому синові розкішну вечірку з нагоди його 21-річчя в готелі The MAINE у районі Мейфер, де вони відсвяткували цю подію у родинному колі та друзів.

Родина Бекхемів продемонструвала єдність, відзначаючи ювілей Круза, який припадає на 20 лютого, тоді як старший син подружжя Бекхем — Бруклін — продовжує ізолюватися від своїх родичів.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Тема вечірки, влаштованої любителем музики Крузом, була «Великий бал у стилі Beatles»: у центрі зали висіла величезна блискуча люстра, гості були одягнені у вечірнє вбрання та насолоджувалися розкішною вечерею та напоями.

Круз і Девід Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Круз і Девід Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Круз Бекхем та його дівчина Джекі (в центрі) / © Instagram Вікторії Бекхем

Круз Бекхем та його дівчина Джекі (в центрі) / © Instagram Вікторії Бекхем

Ромео Бекхем і його дівчина Кім з Крузом / © Instagram Вікторії Бекхем

Ромео Бекхем і його дівчина Кім з Крузом / © Instagram Вікторії Бекхем

Сам іменинник вийшов на сцену зі своїм новим гуртом Cruz Beckham And The Beakers, щоб виступити для гостей. Фотографіями з вечора у себе в Instagram поділилася Вікторія Бекхем.

Вікі та її чоловік Девід мали щасливий вигляд, з гордістю позуючи для фотографій зі своїми дітьми перед початком вечора.

Родина Бекхемів на вечірці Круза / © Instagram Вікторії Бекхем

Круз Бекхэм с девушкой Джеки / © Instagram Вікторії Бекхем

Круз справив справжній фурор у стильному синьому костюмі оверсайз, розробленому його мамою, який він доповнив жовтою краваткою з візерунком та червоними підтяжками, а його дівчина Джекі вразила всіх чорною сукнею без бретелів.

Гарпер сяяла в красивій чорній сукні, позуючи для сімейної фотографії зі своїми батьками та братами.

Круз Бекхем з дівчиною Джекі / © Instagram Вікторії Бекхем

Круз Бекхем з дівчиною Джекі / © Instagram Вікторії Бекхем

А середній син подружжя Бекхем — Ромео — був одягнений у елегантну білу сорочку та чорну краватку-метелика, тримаючи за руку свою дівчину Кім Тернбулл, яка демонструвала свою фігуру у простій чорній сукні.

Емма Бантон і Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Емма Бантон і Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Вечірку також відвідала ексколега Вікторії за групою Spice Girls Емма Бантон, яка викликала фурор у чорній мереживній сукні з глибоким декольте. Вона була разом зі своїм 18-річним сином.

425
