- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 425
- Час на прочитання
- 2 хв
Бекхеми влаштували грандіозну вечірку на честь 21-річчя їхнього молодшого сина Круза
20 лютого Круз Бекхем відсвяткує своє 21-річчя. З цього приводу батьки вирішили влаштувати йому вечірку в теплому сімейному колі.
Минулими вихідними Девід та Вікторія Бекхеми влаштували своєму молодшому синові розкішну вечірку з нагоди його 21-річчя в готелі The MAINE у районі Мейфер, де вони відсвяткували цю подію у родинному колі та друзів.
Родина Бекхемів продемонструвала єдність, відзначаючи ювілей Круза, який припадає на 20 лютого, тоді як старший син подружжя Бекхем — Бруклін — продовжує ізолюватися від своїх родичів.
Тема вечірки, влаштованої любителем музики Крузом, була «Великий бал у стилі Beatles»: у центрі зали висіла величезна блискуча люстра, гості були одягнені у вечірнє вбрання та насолоджувалися розкішною вечерею та напоями.
Сам іменинник вийшов на сцену зі своїм новим гуртом Cruz Beckham And The Beakers, щоб виступити для гостей. Фотографіями з вечора у себе в Instagram поділилася Вікторія Бекхем.
Вікі та її чоловік Девід мали щасливий вигляд, з гордістю позуючи для фотографій зі своїми дітьми перед початком вечора.
Круз справив справжній фурор у стильному синьому костюмі оверсайз, розробленому його мамою, який він доповнив жовтою краваткою з візерунком та червоними підтяжками, а його дівчина Джекі вразила всіх чорною сукнею без бретелів.
Гарпер сяяла в красивій чорній сукні, позуючи для сімейної фотографії зі своїми батьками та братами.
А середній син подружжя Бекхем — Ромео — був одягнений у елегантну білу сорочку та чорну краватку-метелика, тримаючи за руку свою дівчину Кім Тернбулл, яка демонструвала свою фігуру у простій чорній сукні.
Вечірку також відвідала ексколега Вікторії за групою Spice Girls Емма Бантон, яка викликала фурор у чорній мереживній сукні з глибоким декольте. Вона була разом зі своїм 18-річним сином.