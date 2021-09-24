Беквокалістка Олега Винника у вбранні з сексуальним декольте презентувала нову пісню

Фолкпопвиконавиця випустила трек під назвою "Подруга".

Беквокалістка Олега Винника — ТАЮНЕ — презентувала свою сольну пісню "Подруга" (це її 7-й студійний трек). Новий сингл — це легкий мікс танцювальної музики, іронічного тексту і глибоко драматичного сюжету. Це одна з мільйонів жіночих історій, яка відбувається часто-густо у нашій повсякденності: про біль кохання, яку неможливо виміряти, проміняти або підкупити будь-якими благами.

Таюне/прессслужба

"Головна думка композиції полягає в тому, що не все в житті продається і купується. Можна дарувати прикраси, годинники, машини, але це не змусить іншу людину тебе полюбити. Ми часто шукаємо у своєму обранцеві певні якості, можемо нафантазувати, яким він повинен бути. Але запорука міцних щирих стосунків — це не лише захоплення позитивними сторонами партнера, але і прийняття всіх його недоліків", — зазначила ТАЮНЕ.

Таюне/прессслужба

Автором слів і музики традиційно виступив Олег Винник, надавши пісні фірмового ліричного вайбу з дивним властивим йому поєднанням "журби" і "усмішки".

"Останнім часом люди буквально закидали нас коментарями з проханнями про те, що хочуть чути більше пісень у виконанні ТАЮНЕ. Тому ми здійснили бажання слухачів, подарувавши їм новий трек "Подруга". Не скажу, що це одна з найскладніших моїх музичних робіт, але створювалася вона досить довго — близько двох років. Писати для іншого артиста — завжди дуже трепетно і відповідально. Зате потім, слухаючи пісню по радіо, розумієш, що не дарма не поспішав: продукт повинен дозріти, настоятися, як вино", — поділився Олег .

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