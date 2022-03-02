Белла Хадід, Міка Арганьярас та Кая Гербер пожертвували гроші на допомогу українцям

Супермоделі підтримали український народ.
Белла Хадід підтримала українців у цей тяжкий час, коли Росія вторглася на наші землі.
Модель перевела частину свого доходу, який заробила на тижні моди у Мілані, українським організаціям.
Підтримала Україну і Міка Арганьярас. Вона також пожертвувала українцям частину грошей, зароблених на тижні моди.
"Я маю сказати, що дуже дивно почуватися на показах мод, знаючи, що на тому ж континенті йде війна. Я пожертвую частину свого заробітку на цьому тижні моди на допомогу українським організаціям. Моїм друзям-моделям та колегам, а також тим, хто також бореться з цим почуттям, можливо це те, чому ми всі могли б сприяти.
Бажаю вам, вашій родині та всій Україні залишитися у безпеці від війни, бажаю здоров'я та сподіваюся, що у вашій країні все стане мирним", — написала Міка.
Солідарною з Беллою та Мікою стала і Кая Гербер. Вона також задонатила українським організаціям частину свого заробітку.
Нагадаємо, під час Тижня моди у Вашингтоні на знак солідарності з Україною на міжнародному показі кутюрних колекцій модель вийшла на подіум у чорній бандажній сукні, тримаючи над головою український прапор.
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