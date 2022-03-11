Белла Хадід одягла синьо-жовту футболку і підтримала українців

Модель пожертвує зароблені за модні покази нинішнього сезону гроші Україні.
Белла Хадід опублікувала в Instagram фото, на якому вона зазнімкована у синьо-жовтій футболці від Balenciaga. Модель підтримує українців.
У дописі вона розповіла, що має багато знайомих українців, які працюють разом із нею у Європі.
"Дивитися, як мої українські друзі та колеги старанно працюють тут, у Європі, так близько, але так далеко від своїх сімей/друзів/будинків в Україні, які переживають одну з багатьох жорстоких окупацій та вторгнень, що відбуваються зараз у світі, - це дуже емоційний та принизливий досвід для мене. Цей тиждень дійсно показав мені силу і наполегливість людей, які мене оточують, які переживають справжній жах. Почути їхні історії та емоції - це жахливо, і я всім серцем підтримую їх. Я стою на боці кожної людини, якої торкнулася ця війна, і безневинних людей, чиї життя назавжди змінилися", - написала Белла.
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Хадід зазначила, що, як і багато інших світових моделей, пожертвує Україні зароблені цього сезону на модних показах гроші.
"Я пожертвую всі свої доходи від цього тижня моди організаціям, які надають допомогу, притулок і медичну допомогу українцям, а також продовжують підтримувати наш палестинський народ і землю", - сказала модель.
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