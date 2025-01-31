Белла Хадід у червоному бікіні та ковбойських чоботях позувала у сніговому лісі

28-річна американська топмодель Белла Хадід поділилася в Instagram серією фото, на яких вона позувала серед засніженого лісу. Цікаво, що одягнена дівчина була лише у червоне бікіні та ковбойські чоботи.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

У руках Белла тримала хустку з червоним принтом, а її волосся було зібране у високий пучок за допомогою червоної гумки-скранча.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

Як виявилося, роздяглася в мороз Хадід не просто так – це була реклама її бренду парфумів.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

"Огорни себе природою і любов'ю, де б ти не був цієї зими", — написала модель під фото.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

Раніше, нагадаємо, модель Белла Хадід потрапила під приціл папараці. Це було у Нью-Йорку, коли вона йшла на вертолітний майданчик. Дівчина обрала вбрання у трендовому зараз стилі бохо – вона одягла вінтажне "афганське пальто", щоб пройтися магазинами.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Це було коричневе пальто з хутряним оздобленням від Dolce & Gabbana, яке Белла поєднувала із чоботями від Celine, окулярами від Chanel та великою дорожньою сумкою від Louis Vuitton.

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