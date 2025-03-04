Белла Хадід у чорному бікіні блиснула стрункою фігурою на пляжі

28-річна американська топмодель Белла Хадід поділилася серією фото, на яких зазнімковано процес створення реклами для парфумерного бренду Orebella, який заснувала сама манекенниця 2024 року.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

Поки що в асортименті бренду всього 4 аромати — один із них і тримає в руках модель на фото.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

Белла позує на тлі заходу сонця в чорному бікіні з короткою пляжною спідницею зверху. Її пляжний образ доповнюють золоті аксесуари – кілька ланцюжків та сережки.

instagram.com/bellahadid

instagram.com/bellahadid

До речі, Белла Хадід розпочала свою кар'єру у модельному бізнесі 2014 року. А до того у підлітковому віці вона захоплювалася кінним спортом і навіть планувала брати участь в Олімпійських іграх. Однак через хворобу Лайма, спричинену укусом кліща, їй довелося залишити мрію. Цікаво, що зараз вона зустрічається зі спортсменом-наїзником, мексикано-американським ковбоєм та дресирувальником коней Аданом Бануєлосом.

instagram.com/bellahadid

Раніше, нагадаємо, модель Белла Хадід потрапила під приціл папараці. Це було у Нью-Йорку, коли вона прямувала до вертолітного майданчика. Дівчина обрала вбрання у трендовому зараз стилі бохо – вона одягла вінтажне "афганське пальто", щоб пройтися магазинами.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Це було коричневе пальто з хутряним оздобленням від Dolce & Gabbana, яке Белла поєднувала з чоботями від Celine, окулярами від Chanel та великою дорожньою сумкою від Louis Vuitton.

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