Белла Хадід у леопардовому бікіні блиснула бездоганним тілом на пляжі

У своєму Instagram Белла Хадід часто показує знімки, на яких позує в бікіні або навіть топлес.

25-річна манекенниця насолоджувалася відпочинком на пляжі в Маямі, коли її сфотографували папараці. Белла влаштувала собі невеликі канікули до Маямі, куди полетіла на весілля подруги. Кажуть, разом із нею там перебували Кендал Дженнер та Гейлі Бібер.

Белла Хадід / Getty Images

Зірку сфотографували, коли вона виходила з води у леопардовому бікіні і хизувалася своєю бездоганною фігурою. До бікіні модель підібрала кулон у вигляді серця на шиї, золотий ланцюжок, який повісила на талії, сонцезахисні окуляри та кілька браслетів.

У Нью-Йорку погода зовсім інакша, і Беллі доводиться одягатися тепліше.

Белла Хадід / Getty Images

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