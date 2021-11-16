Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Белла Хадід у леопардовому бікіні блиснула бездоганним тілом на пляжі

Белла Хадід у леопардовому бікіні блиснула бездоганним тілом на пляжі

Белла Хадід / Getty Images

У своєму Instagram Белла Хадід часто показує знімки, на яких позує в бікіні або навіть топлес.

25-річна манекенниця насолоджувалася відпочинком на пляжі в Маямі, коли її сфотографували папараці. Белла влаштувала собі невеликі канікули до Маямі, куди полетіла на весілля подруги. Кажуть, разом із нею там перебували Кендал Дженнер та Гейлі Бібер.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Getty Images

Зірку сфотографували, коли вона виходила з води у леопардовому бікіні і хизувалася своєю бездоганною фігурою. До бікіні модель підібрала кулон у вигляді серця на шиї, золотий ланцюжок, який повісила на талії, сонцезахисні окуляри та кілька браслетів.

У Нью-Йорку погода зовсім інакша, і Беллі доводиться одягатися тепліше.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Getty Images

Читайте також:

Більше фото зірок у леопардових купальниках дивіться у нашій галереї.

Наступна публікація