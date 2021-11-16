Белла Хадід у леопардовому бікіні блиснула бездоганним тілом на пляжі

У своєму Instagram Белла Хадід часто показує знімки, на яких позує в бікіні або навіть топлес.
25-річна манекенниця насолоджувалася відпочинком на пляжі в Маямі, коли її сфотографували папараці. Белла влаштувала собі невеликі канікули до Маямі, куди полетіла на весілля подруги. Кажуть, разом із нею там перебували Кендал Дженнер та Гейлі Бібер.
Зірку сфотографували, коли вона виходила з води у леопардовому бікіні і хизувалася своєю бездоганною фігурою. До бікіні модель підібрала кулон у вигляді серця на шиї, золотий ланцюжок, який повісила на талії, сонцезахисні окуляри та кілька браслетів.
У Нью-Йорку погода зовсім інакша, і Беллі доводиться одягатися тепліше.
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