Белла Хадід, фото: instagram.com/harpersbazaarus

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30-річна американська супермодель Белла Хадід з’явилася повністю оголеною на одній із обкладинок спеціального випуску The Art Issue журналу Harper’s Bazaar.

Белла Хадід, фото: instagram.com/harpersbazaarus

На чорно-білому знімку модель позує оголеною, прикриваючи груди рукою. Єдиними елементами образу стали масивні перлинні сережки ювелірного дому Chopard та ефектні туфлі на підборах з хутряною обробкою від Bottega Veneta. Автором фотосесії став фотограф Карім Садлі.

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Белла Хадід, фото: instagram.com/harpersbazaarus

В інтерв’ю головному редактору Harper’s Bazaar Самірі Наср модель відверто розповіла про свою кар’єру та ставлення до себе. Зокрема, вона згадала неприємний епізод на початку своєї професійної кар’єри: коли Беллі було 17 років, один зі стилістів заявив їй, що вона занадто повна для одягу Saint Laurent і їй потрібно схуднути.

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Через роки Хадід зізналася, що тепер набагато краще сприймає свою зовнішність і не дозволяє чужим очікуванням впливати на ставлення до власного тіла.

Крім того, модель поділилася своїми мріями про майбутнє. За її словами, справжній успіх для неї — це спокійне життя в невеликому місті поруч із коханою людиною, дітьми та тваринами. Белла також хотіла б відкрити пекарню з місцевими продуктами, займатися садівництвом і творчістю.

Нагадаємо, раніше Белла Хадід уперше показала свого нового коханого.

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