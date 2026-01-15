Белла Хадід у червоній сукні Schiaparelli креативного дизайну стала головною зіркою на прем’єрі серіалу

Белла Хадід / © Associated Press

Американська супермодель Белла Хадід знялася у науково-фантастичному серіалі у жанрі боді-хоррору під назвою «Краса». Прем’єра серіалу відбулася у Нью-Йорку, а модель хоч і виконала епізодичну роль у шоу, на хіднику стала однією із найпомітніших і яскравих зірок.

29-річна Белла обрала для заходу яскраво-червону вишукану сукню від Модного дому Schiaparelli із колекції от-кутюр осінь-зима 2025.

Вбрання було виконане із ніжного шовку, мало американську пройму, високу горловину з галтером, а також довгу спідницю зі шлейфом. Дизайн сукні був простим, але зачаровував своєю вишуканістю, адже у деяких місцях — таліх та бедрах — вбрання були пошите із значно легшого шовку, який трохи просвічувався, тому створювався ефект пікантності. Також цікавий елемент дизайну — складки тканини, які додавали сукні архітектурності і об’єму.

Образ модель доповнила червоними сатиновими туфлями з ремінцями, а також прикрасами від Chopard.

Волосся Белла зібрала у низький пучок, а на її обличчі був макіяж у нюдовій гамі основний акцент у якому зроблений на її очах.

Серіал створений Раяном Мерфі (автором «Американської історії жахів») та Меттом Ходжсоном. Він заснований на коміксі «Краса». Також скоро вийде ще один серіал авторства Мерфі — «Американська історія кохання», який буде розповідати історію Джона Кеннеді-молодшого і Керолін Бессетт.