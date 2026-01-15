ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

Белла Хадід у червоній сукні Schiaparelli креативного дизайну стала головною зіркою на прем’єрі серіалу

Відома красуня здійснила рідкісний вихід на публіку заради просування нового проєкту.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Белла Хадід

Белла Хадід / © Associated Press

Американська супермодель Белла Хадід знялася у науково-фантастичному серіалі у жанрі боді-хоррору під назвою «Краса». Прем’єра серіалу відбулася у Нью-Йорку, а модель хоч і виконала епізодичну роль у шоу, на хіднику стала однією із найпомітніших і яскравих зірок.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

29-річна Белла обрала для заходу яскраво-червону вишукану сукню від Модного дому Schiaparelli із колекції от-кутюр осінь-зима 2025.

Вбрання було виконане із ніжного шовку, мало американську пройму, високу горловину з галтером, а також довгу спідницю зі шлейфом. Дизайн сукні був простим, але зачаровував своєю вишуканістю, адже у деяких місцях — таліх та бедрах — вбрання були пошите із значно легшого шовку, який трохи просвічувався, тому створювався ефект пікантності. Також цікавий елемент дизайну — складки тканини, які додавали сукні архітектурності і об’єму.

Образ модель доповнила червоними сатиновими туфлями з ремінцями, а також прикрасами від Chopard.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Волосся Белла зібрала у низький пучок, а на її обличчі був макіяж у нюдовій гамі основний акцент у якому зроблений на її очах.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Серіал створений Раяном Мерфі (автором «Американської історії жахів») та Меттом Ходжсоном. Він заснований на коміксі «Краса». Також скоро вийде ще один серіал авторства Мерфі — «Американська історія кохання», який буде розповідати історію Джона Кеннеді-молодшого і Керолін Бессетт.

Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie