Белла Хадід у крихітному червоному бікіні відсвяткувала своє 30-річчя

Белла Хадід / © Associated Press

Реклама

Американська топмодель Белла Хадід відсвяткувала своє 30-річчя яскравою фотосесією, продемонструвавши фігуру в крихітному червоному бікіні. Знімками зі свята супермодель поділилася в Instagram, показавши образ, який обрала для цього особливого дня.

Белла позувала біля озера в червоному купальнику з тонкими зав’язками. На верхній частині бікіні білими цифрами було нанесено число «30», а на задній частині плавок — ім’я моделі та зображення зірки.

Реклама

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

Поверх купальника Хадід одягла рожево-білу літню сукню без бічних вставок, яку підняла, щоб продемонструвати купальник. Образ вона доповнила коричневими ковбойськими чобітьми, багатошаровими золотими ланцюжками та браслетами в стилі бохо.

Реклама

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

«Привіт, мене звати Белла, і мені 30», — підписала публікацію модель.

Нагадаємо, раніше Белла Хадід продемонструвала три ефектні образи з архівних колекцій.

Новини партнерів