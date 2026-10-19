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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
225
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2 хв

Белла Хадід відкрила показ мод Victoria’s Secret у квітковому вбранні з великими крилами на спині

Обидва виходи зірки доповнювали ефектні крила, які стали головним акцентом її образів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Белла Хадід

Белла Хадід / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулося щорічне шоу Victoria’s Secret, де на подіум вийшли легендарні «ангели» бренду. Вже традиційно однією з найочікуваніших участниць проєкту є американська супермодель Белла Хадід, яка цього року відкрила показ.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Дівчина вийшла на подіум у двох образах, які були доповнені неймовірними крилами, та продефілювала, демоструючи струнку фігуру.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Перший лук Белли був зовсім неочікуваним, адже на подіум вона вийшла в зеленому ансамблі, у якому нагадувала фею. Бюстгальтер, труси та пов’язка для панчіх були прикрашені квітковими композиціями, які дублювалися на ажурних крилах.

Низ луку доповнювала легка шифонова спідниця на зав’язках. Також на моделі можна було помітити зелені босоніжки від Amina Muaddi. Завершували цей казковий ансамбль розпущене світле волосся з м’якими хвилями та сяйливий бронзовий макіяж.

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід / © Associated Press

Другий образ суперзірки був значно лаконічнішим, адже вона вийшла на подіум у білій плісованій сукні з високою горловиною. Вбрання було прозорим, тому чудово демонструвало спідню білизну — білий бюстгальтер і труси, прикрашені кристалами.

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Її мінісукня поєднувалася з крилами, адже вони також були плісовані і з такої ж тонкої тканини. Коли Белла дефілювана на подіумі, крила розвівалися та робили її образ ще розкішнішим.

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла дебютувала на показі Victoria’s Secret 2016 року, а згодом поверталася на шоу 2017-го, 2018-го, 2024-го та 2025-го. Торік шанувальники занепокоїлися, коли здалося, що вона відчуває труднощі під час фінального виходу на подіум у сріблястому бюстгальтері, адже це сталося лише через місяць після її госпіталізації для лікування хвороби Лайма. Та модель тоді відповіла на занепокоєння фанатів, пояснивши, що її крила важили близько 22,7 кілограма, тож йти в них було не так просто, як могло здатися на перший погляд.

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