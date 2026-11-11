Белла Хадід вперше показала свого нового коханого: хто підкорив серце супермоделі

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

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Американська супермодель Белла Хадід, схоже, більше не приховує своє особисте життя. Зірка опублікувала в Instagram серію фотографій із новим обранцем і вперше публічно продемонструвала їхні стосунки. На знімках пара обіймається, цілується та проводить час разом на хокейному матчі.

Обраним 30-річної моделі став Натан Лейсі. Як повідомляє Page Six, чоловік пов’язаний із сімейним будівельним бізнесом у Колорадо, а також є братом Рейчел Лейсі — близької подруги Белли.

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Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

На одному з кадрів, опублікованих моделлю, Натан ніжно обіймає її, а на іншому — грайливо кусає за підборіддя. Пара також позує разом на трибунах під час матчу команди Colorado Avalanche проти Detroit Red Wings, який відбувся 7 листопада в Денвері.

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Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

Белла супроводила публікацію знімками з хокейного матчу та зізналася у своїй любові до цього виду спорту та до Колорадо — штату, з яким пов’язана частина її дитячих спогадів. У серії фотографій також можна побачити нову зачіску моделі: вона з’явилася з волоссям, освітленим до платинового відтінку.

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід із бойфрендом / © Instagram Белли Хадід

Белла Хадід / © Instagram Белли Хадід

Чутки про роман Хадід і Лейсі з’явилися ще раніше. У лютому 2026 року їх помітили разом під час Тижня моди в Мілані, проте тоді стосунки пари не були підтверджені. Влітку у пресі навіть з’являлися повідомлення, що вони просто друзі.

Нагадаємо, раніше Белла Хадід зустрічалася з ковбоєм Аданом Бануелосом. Їхній роман тривав близько двох років, проте на початку 2026 року стало відомо про розставання пари. Тепер, судячи з нових фотографій, у житті супермоделі розпочався новий етап.

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