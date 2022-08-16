Бен і Джен планують ще одне весілля: що відомо і про майбутню урочистість Аффлеків

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися місяць тому у Лас-Вегасі. А тепер планують влаштувати гучне триденне весілля в маєтку пари у Джорджиї.

Вчора Бен Аффлек відсвяткував 50-річчя у Нью-Йорку разом із дітьми та новоспеченою дружиною. А на вихідних подружжя влаштує свято в маєтку Бена в Джорджиї, розповіло джерело Page Six.

"Все буде про Джей Ло. Бен хоче, щоб вся увага була зосереджена на ній у їхній важливий день", - пише видання.

Почнуть свято у п'ятницю з репетиції вечері, сама церемонія відбудеться у суботу, а в неділю Бен та Джен завершать свято барбекю та пікніком.

Джей Ло та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Очікується, що 53-річна Лопес буде одягнена в сшиту на замовлення сукню від Ralph Lauren, зроблену в Італії, а журнал Vogue зробить модну фотосесію для пари. Можливо, це буде щось схоже на фотосет Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема.

Серед зіркових гостей будуть найкращий друг Бена Метт Деймон, Джиммі Кіммел, Дреа де Маттео та брат Кейсі Аффлек. Також на святі звичайно з'являться діти Джен і Бена від попередніх стосунків, а також батьки та сестри Лопес та найкращі подруги – Лія Реміні, Джейн Фонда та Рене Зеллвегер.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

За повідомленнями TMZ будинок актора в Райсборо для заходу був обраний не випадково, саме там пара мала зв'язати себе шлюбом 20 років тому. Будинок, розташований у прибережному місті Райсборо, штат Джорджия, неподалік Саванни, є двоповерховим маєтком з чотирма спальнями і чотирма з половиною ванними кімнатами. На території є ще два невеликі будинки з додатковими спальнями.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек 20 років тому / Фото: Associated Press

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